'Me tiene sobrepasada': Soledad Onetto confesó grave caso de acoso que sufre hace años

La periodista Soledad Onetto reveló que ha sufrido ciberacoso por años y que la situación ya la colapsó. Esto luego de todos los casos conocidos en el último tiempo sobre personas que han vivido situaciones similares a través de redes sociales.

La conductora hizo la denuncia en Policía de Investigaciones (PDI), pero no ha llegado a nada y el ciberacoso sigue hasta hoy, así lo confirmó Glamorama.

La grave situación que vive el rostro de Mega se trataría de comentarios en redes sociales desde cuentas especialmente creadas para denostarla. Por lo general, groserías sobre su vida personal sexual.

La periodista reveló en Mucho Gusto qué la hizo llegar al límite: "Yo llegué a un punto final en que me dijeron 'Lo que tiene que pasar, Soledad, para que nosotros podamos hacer algo con esto, es que la amenace de muerte'".

"Es un tema que me violenta de sobremanera, me tiene sobrepasada. Escuchar que, porque son personajes públicos se tienen que bancar todo lo que la gente quiera decir también me tiene sobrepasada", confesó la conductora de Ahora Noticias.

La desprotección de las autoridades

La periodista aseguró en el matinal que "lo que hoy día se hace (contra el acoso) es nada y hay una desprotección absoluta frente a ello".

"No merecemos este nivel de legislación y desprotección si somos ciudadanos que respondemos a un país, pagamos impuestos, participamos como todo el mundo de las actividades ciudadanas. Lo encuentro inaceptable", dijo molesta.

Agregando que "es una cuestión no sólo de falta de cultura, no sólo de falta de manejo en las redes sociales, sino que tiene que ver también con la desprotección total de las autoridades", aseguró.

Finalmente, Onetto quiso enviar un profundo mensaje a la persona que la acosa: "estas pocas palabras se las voy a conceder a quien sea. Puedo decir una cosa: espero que el proyecto de ley, una vez que esté ejecutado, lo voy a perseguir con el rigor de la ley hasta el fin de sus días, sea quien sea. Me lo voy a tomar como un trabajo personal", sentenció.