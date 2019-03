'Me siento mucho más libre': Renata Bravo reveló las razones por las que ya no usa sostenes

La actriz Renata Bravo reveló que dejó de usar sostenes. "Te hace sentir como una camisa de fuerza todo el tiempo", aseguró.

Según el portal Buit La Tercera, su cambio comenzó luego de que un amigo la cuestionara por utilizar esta prenda de ropa interior. "¿Para qué los usas si no tienes nada de pechugas?", le preguntaron.

A esto se sumó que hace poco más de un año la afectó una enfermedad a la tiroides, que la obligó a cambiar su rutina, y finalmente decidió desprenderse de esta prenda femenina.

"Yo empecé a usar sostén como todas las mujeres cuando nos crecen las pechugas y porque también hay que usarlo. Pero de ahí me dije '¿y por qué hay que usarlo, si yo no quiero? Quiero ser libre", confesó la actriz.

Agregando que luego de realizar este cambio, se siente mucho más feliz, "mucho más rica, con más confianza", aseguró.

Finalmente, Bravo hizo una sincera reflexión sobre el uso del sostén. "Atora. Te hace sentir como una camisa de fuerza todo el tiempo. Cuando me lo saqué me di cuenta de que estaba prisionera muchos años, en muchas cosas. Y ahora me siento mucho más libre", concluyó.