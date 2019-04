'Me revisó hasta el hoyo': Marco de Pacto de Sangre provocó carcajadas en Twitter

Pacto de Sangre se encuentra en su recta final y por esta razón, los capítulos que se han transmitido en las últimas semanas han dejado impactados a sus seguidores.

Pese a todo el drama y misterio que rodea a la historia, Marco Toselli se ha encargado de sacarle más de una carcajadas a los fanáticos, ya que con su excéntrico y malintencionado personaje se ha convertido en uno de los favoritos del público.

Ahora, el personaje de Néstor Cantillana nuevamente se robó la película con una escena que generó cientos de reacciones en Twitter.

Todo comenzó cuando Marco se encontraba en su casa con el enfermero que le asignó Benjamín. Ahí, el socio de Raimundo se pasó de listo y se drogó, lo que provocó un duro forcejeo con su cuidador.

"Voh no soy un enfermero, 'hueón'. Voh soy guardia de discoteque 'ctm'. Yo te vi en el Entre Negros o en las Urracas. No te hagai el 'hueón' (…) Te dije que no la botarai, tonto 'hueón'", fueron algunas de las notables frases de Marco que se transformaron en tema obligado en las redes sociales.

Cuando llegó Benjamín, Toselli acusó al enfermero y le dijo: "Cállate, 'huéon'. Este 'hueón' está loco, sabí?. No es un enfermero, es un loco. Mira como me tiene la pieza. Me obligó a sacarme la ropa y me revisó hasta el hoyo".

"Ponte en mi lugar. Se murió mi mujer. Yo estoy roto por dentro. Más encima estoy encerrado acá con un gorila. Deja de romperme la casa, 'ctm' (…) Desde cuarto medio que me decís que todo va a estar bien", fue el cierre de una escena que causó carcajadas entre los televidentes.

Marco “Me obligo a sacarme la ropa y me reviso hasta el hoyo”



La cara de Álvaro Espinoza ( Benjamin ) lo dice todo , esta escena seguramente la grabaron muchas veces ...



Las ganas de reír son evidentes



#ManoNegra pic.twitter.com/9c8Fu9cc8R — Viejo para TW ..👴🏼 (@AlexisLienqueo) 16 de abril de 2019

“Me revisó hasta el hoyo!!” Solo Marco puede superar a Marco 🤣🤣🤣 #ManoNegra pic.twitter.com/U7QSYtaT8O — Pati Valdes (@pativaldes) 16 de abril de 2019