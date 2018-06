"Me quería garchar en el camarín": Filtran audios de Martín Liberman acosando sexualmente a joven

La modelo argentina Natacha Jaitt reveló una serie de polémicos audios que destapan un caso de acoso sexual y abuso de poder protagonizado por el periodista de Fox Sports, Martín Liberman.

La historia parte con una joven de nombre Romina (no se ha revelado su apellido) que tomó contacto con Leandro, un peluquero que le entregó el dato del conductor argentino, que buscaba mujeres para su programa.

En su relato, Romina cuenta que le dio su teléfono a Liberman y luego "me quiso apretar, de hecho lo hizo, en el camarín, estando los compañeros ahí".

"Me apretó y no pensé en el momento, me dejé llevar por los nervios y la situación. Más o menos me quería garchar en el camarían, y le dije: 'No por favor, acá no'", narró.

En los audios, Liberman le propone un trío con el peluquero a Romina y le dice: "Leandrito quiere que te cojamos entre los dos".

"Estás buenísima, no sos ninguna boluda, ninguna negrita, que me encanta como escribís, me encanta como hablas, yo no podría ni mensajearme con vos, y te tengo miedo en la cama porque debes ser un demonio y yo estoy fuera de ritmo", añade.