'Me lo cuestioné': Raquel Argandoña contó que su suegra es tan sólo un año mayor que ella

Hace algunas semanas, se supo que Raquel Argandoña habría comenzado una relación con un hombre que es 20 años menor que ella, la cual la tendría muy feliz.

Sin embargo, este viernes la "Quintrala" sorprendió a sus compañeros de Bienvenidos al revelar que su suegra tiene tan sólo un año más que ella, situación que la tendría un poco confundida respecto a su relación.

"Hoy en la mañana me lo cuestioné porque la mamá no puede tener un año más que yo. Pero lo voy a disfrutar hasta que me dure (...) (en la cita) me olvidé de la mamá, me olvidé de los años", comenzó contanto.

En esa línea, agregó que "yo me replantié y me lo mandó Dios, y lo voy a aprovechar".

Además, comentó que su pololo le dijo que la edad de su mamá no era tema, ya que esta admira a Raquel e incluso la sigue en Instagram.