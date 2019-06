'Me duele el alma': Televidentes 'lloraron' la salida de Aníbal Valdés de MasterChef Chile

Este domingo se vivió una triste eliminación en MasterChef Chile, pues Aníbal Valdés, uno de los favoritos de esta temporada, no logró convencer al jurado con su charquicán, teniendo que dejar para siempre el programa culinario.

La salida del joven que se debate entre la cocina y sus estudios de Medicina dejó diversas reacciones en Twitter, donde sus fanáticos criticaron a los jueces por su decisión.

Además, los seguidores de Aníbal utilizaron la misma red social para incentivarlo a seguir en la cocina y, que de esta manera, logre cumplir su sueño de abrir un restaurant.

#FrustraciónEnLaCocina Chef Fernanda, Masterchef no te merece , la única que dijo la verdad sobre la mierda que hizo Camila. pic.twitter.com/9RjjmZrqpn

Carpentier a Anibal: “¿y tú eres doctor?” SI PO WEON, Y tu se supone que eres juez IMPARCIAL del certamen y eso no quita que seas un tremendo saco wea y subas a la Bárbara y Camila de puro caliente. Ándate a la chucha ctm. #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/7okd7WogcY

No podi eliminar al que preparó el plato de abajo con el de arriba... wea mas arreglada, pero así es la tele #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/wTn8xdKfoe

Anibal fue lo mejor de esta temporada hueón como un ser puede irradiar tanta ternura y tanto amor, me encanta, anibal si llegai a ver esto te amo loco, sé eterno🥺💖 #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/YOs9MWKxf3

se fue el anibal, ahora si me mato #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/RSv1qaD4eg

Me duele 😭 no Aníbal, me duele el alma #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/WinVVfmJaN