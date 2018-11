"Me cansé de pelear contra los celulares": la triste carta de renuncia de académico uruguayo

Ser profesor y poder enseñar lo que uno sabe puede ser uno de los trabajos más confortadores del mundo, sin embargo, es una profesión que no se salva de la frustración y el cansancio.

Bien sabemos que estamos en una época donde giramos en torno a la tecnología y las redes sociales, por lo que muchas veces no enfrentamos ni vemos la realidad como corresponde.

Así lo demuestra una carta pública escrita por Leonardo Haberkorn, académico, periodista y escritor uruguayo, quien decidió renunciar a su cargo como profesor en una universidad de Montevideo.

"Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la Universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies", comenzó escribiendo.

En esa línea, aclara que sabe que no todos son así, pero sí sabe que algo es cierto: "muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado", redacta.

"Esta semana en clase salió el tema de Venezuela. Solo una estudiante entre veinte pudo decir lo básico del conflicto. Les pregunté: ¿Qué es lo que pasa en Siria? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la 'izquierda' en Estados Unidos, los demócratas o los republicanos? Silencio", agregó.

Finalmente, Haberkorn expresó: "Lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible. Y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio. Silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también".