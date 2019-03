'Me aburrí': Silvina Varas respondió a las acusaciones por su delgadez

Silvina Varas de aburrió de las críticas que recibe en Instagram cada vez que publica una fotografía, ya que le hacen notar su "extrema" delgadez con comentarios crueles.

La estudiante de Nutrición y Dietética había aclarado que es así desde pequeña y que se encuentra muy bien de salud. Pero los comentarios persistieron, así que decidió dar una contundente respuesta a través de su Instagram Stories.

"Última vez. Para cerrar el asunto: Sí, mi contextura sí es así. Les guste o no. Sí, mis brazos siempre han sido especialmente delgados. De hecho es un complejo. Vivo peleando por hacer flexiones y que se vean mejor y hace poco dejé las chaquetas y poleras con mangas porque me aburrí", comenzó escribiendo la exchica reality.

Agregando que "yo le pregunto, si usted está acomplejado por algo… ¿va a pasar escondido esperando que se le pase? Si usted por A, B, C, D motivo, subió o bajó de peso… ¿va a esconderse hasta que se lo aprueben? Yo no. Ya me escondí un año y me aburrí. Clikea 'unfollow' y ya", finalizó molesta la expareja de Ignacio Lastra.