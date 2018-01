Mauricio Correa y despido de JP Queraltó: "Yo no fui. Ni siquiera opiné"

Luego de las confesiones de Juan Pablo Queraltó respecto a su salida de "Bienvenidos" de Canal 13, como la que realizó en el Ciudadano ADN indicando que "le cortaron las alas" desde el mes de noviembre, el director del espacio, Mauricio Correa, hizo sus descargos.

Confesándose molesto porque nadie requirió su versión, aclaró que no fue él quien hizo a un lado al periodista. "Nadie lo despidió, se terminó su contrato", aclarando que "hay que preguntarle a la Jacqueline, no a mí" respecto a la mediática salida.

"Yo no fui. Ni siquiera opiné", declaró Correa, indicando que "la decisión estaba tomada" cuando él llegó y que no tenía que ver, especificando que los motivos no tenían que ver con ninguna animosidad, sino con "temas financieros y de desempeño".

Incluso, Tonka Tomicic confesó que "tenía entendido que finalmente, lo que iba a pasar a final de año en el programa eran decisiones que ya se tenían tomadas".

El director de "Bienvenidos" cerró sus descargos declarando que "en Primer Plano no hacen periodismo, 'te dan'" y que lo que hacen "no es periodismo, es revanchismo", expresando incluso que "ellos semana a semana mentían sobre Felipe (Camiroaga). Lo hicieron sufrir mucho".