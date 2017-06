Mauricio Correa desclasificó cuando Felipe Camiroaga esperó tres años para pegarle un combo

Mauricio Correa, el exdirector de "Buenos Días a Todos", relató dos curiosas anécdotas relacionadas con Felipe Camiroaga en Ciudadano ADN, contando cómo una vez el difunto animador lo golpeó en la cara, y también que usaba la piscina de sus vecinos cuando éstos viajaban fuera del país.

Según contó, tras reintegrarse al matinal luego de enfrentarse a una leucemia, notó que el comunicador "mandaba" en el programa por lo que lo desafió frente a su equipo: "Ahora que tú mandas llega a las 7 de la mañana y te vas a las 7 de la noche".

La relación entre ambos más que de amistad era de una gran confianza, a tal punto que le dijo al animador que "mientras tenga el catéter puesto no me puedes pegar".

Cuando le sacaron el dispositivo pasado tres años del encontrón, Correa recordó: "Entro a la sala de reuniones y había un ring instalado", donde lo esperaba Camiroaga "con un pantalón más arriba del ombligo" y con un productor como árbitro.

"Entro al ring y me pongo los guantes", agregó, pensando que era una humorada laboral. "Me dio un combo en la cara. Me dio vuelta y me caí", contó el exdirector.

"Me empezó a dar miedo porque si me paro me va a pegar otro igual", añadió Correa, reconociendo que "Felipe ganó y yo quedé humillado frente a todo el equipo".