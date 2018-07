Maura Rivera contó episodio de abuso de poder por parte de Javier Olivares cuando era menor de edad

Una sorpresiva confesión apareció durante la visita de Leticia Zamorano, Carolina Soto y Maura Rivera al Ciudadano ADN, en el marco de la promoción de su nuevo musical, "Corazón Rojo… al ritmo de la vida".

Al preguntarles respecto a su visión de los recientemente conocidos casos de acoso y abuso en el espectáculo, fue la bailarina y ex "cocotera" quien reveló un episodio que ella misma calificó como abuso de poder en sus inicios en la televisión con el conductor Javier Olivares. "Cuando estaba en "Tremendo Choque", por una situación él dijo "se va ella o me voy yo. Tú eres una simple bailarina y yo soy el animador", recuerda.

"Obviamente me echaron, yo tenía 16 años, estaba recién empezando en televisión", añadió, explicando, de todas formas, que "gracias a ese despido entré a "Rojo". Todo es por algo".

Luego, Rivera explicó con detalle el incidente. "En ese tiempo estaba muy de moda el tema de la gomita, de "Mekano" y yo no quise hacerla en pantalla porque no me parecía. Yo, en el fondo, a "Tremendo Choque" había ido a bailar y no a hacer ese tipo de concursos. Y en pantalla le dije a Javier que no lo iba a hacer, y en comerciales me subió y me bajó, de todo", contó.

Olivares, por su parte, "habló con el director y le dijo "bueno, si ella no me hace caso, que es una simple bailarina y yo soy el animador, se va ella o me voy yo". Obviamente me echaron a mí", lamentó, contando que fue una experiencia "horrible" que vivió cuando estaba en el colegio y buscaba una oportunidad en la televisión.

"Es abuso de poder, efectivamente, porque era el animador y ahí nada que hacer", reflexionó, revelando además que ningún productor ni personero del canal la apoyó. "Después de eso me prohibieron la entrada a Chilevisión", señaló al cerrar, afirmando que todo cambió cuando comenzó a hacerse conocida en el programa de talentos de TVN.