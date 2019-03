Mattel finalmente mostró cómo lucen los muñecos de BTS

Hace algunas semanas, se anunció que Mattel lanzaría una nueva línea de muñecos inspirados en BTS, el popular grupo coreano de K-pop, generando gran expectación entre sus fanáticos.

La espera llegó a su fin y esta semana presentaron a las figuras de Jimin, Jung Kook, V, Suga, J-hope, RM y Jin, los cuales incluyen la vestimenta que cada uno de ellos usó en su MV de "Idol".

El valor de los muñecos será de 19.99 dólares, un poco más de 13 mil pesos chilenos, y dentro de unos meses podrás encontrarlos en algunas tiendas del país.

You can call him an artist, you can call him an idol… 💜 #BTSDollsOfficial #BTSxMattel pic.twitter.com/2rVdAcJWkH