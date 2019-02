Matt Healy de The 1975 sobre el bullying y la masculinidad: ¿Quién no sufrió por ser diferente?

Matthew "Matt" Healy habló sobre el bullying y la masculinidad en entrevista con GQ, revelando que en su adolescencia en Manchester lo molestaban por "tener el pelo largo y lucir como un poofta", un término inglés usado para hablar sobre los gays de contextura delgada.

En esa línea, el frontman de The 1975 confesó que lo golpearon en reiteradas ocasiones, agregando que "¿quién no sufrió cosas por ser un poco diferente? Es como si nunca me hubiera interesado la masculinidad como idea porque nunca le he tenido miedo".

"Tal vez sea la dualidad de que mi padre fuera un soldador de clase trabajadora que se graduó de actor y un personaje más bohemio. Era un muchacho de clase trabajadora", contó.

Además, el intérprete de "UGH" comentó que "fui testigo de la masculinidad y de ese modelo en mi vida, pero todos sus compañeros eran homosexuales, liberales y de color. Tengo la suerte de nunca haber sido realmente testigo de tantos prejuicios".

Más adelante en la entrevista, Healy conversó acerca del próximo disco de The 1975, el cual de momento lleva el título de Notes On A Conditional Form y que se lanzará en agosto de este año. Sobre esto, señaló que "estamos en un momento en que la gente disfruta de ese nivel de inversión emocional, siempre que sea gratificante y yo hago álbumes".

"No hago singles. Así que sólo tengo que hacer otro disco. Además, para sentir que tengo un propósito, porque de lo contrario, ¿qué diablos estoy haciendo?", agregó.