Matt Groening confirma el mejor mito de Los Simpsons: Leon Kompowsky realmente era Michael Jackson

El primer capítulo de la tercera temporada de Los Simpsons, estrenado en septiembre de 1991, tiene la particularidad de que hasta hoy en día sus creadores nunca habían confirmado que Michael Jackson fue la estrella invitada del episodio.

En Stark Raving Dad, llamado "Papá está loco" en Latinoamérica, envían a un hospital psiquiátrico a Homero por usar una camisa rosada en el trabajo. Encerrado en el sanatorio conoce a Leon Kompowsky, un hombre 'blanco' (mejor dicho amarillo), enorme y gordo que asegura ser Michael Jackson, se hace amigo de la familia, y posteriormente ayuda a Bart a componer una canción de cumpleaños para Lisa.

Hasta ahora los creadores de la serie animada nunca quisieron reconocer que el difunto cantante era Leon Kompowsky, que en ese entonces usó el seudónimo "John Jay Smith" en los créditos finales.

Esto es porque Matt Groening fue entrevistado en la televisión australiana, y le preguntaron si podía confirmar el mito: "Realmente lo tuvimos. Él fue la voz de alguien que lo imitaba", explicando que "grabó el capítulo, pero no quería recibir el crédito, tenía algo que ver con el contrato con su discográfica o algo así. Entonces, cuando llegó el momento de cantar, debimos traer a un imitador, y él se quedó ahí, mirando al tipo que estaba muy nervioso porque tenía que sonar como Michael Jackson".

The rumours circled every school playground in the 90s - was M.J. on #TheSimpsons? @Briggs ask the man himself, Matt Groening. #TheWeekly pic.twitter.com/8SSxqhKY7i