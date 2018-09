Matrimonio extrajo semen de su hijo muerto para poder ser abuelos

Un matrimonio inglés no iba a permitir que la muerte de su único hijo los privara del sueño de ser abuelos.

De acuerdo el Daily Mail, cuando el joven de 26 años falleció en un accidente de motocicleta, sus padres le pidieron a un urólogo que le extrajera una muestra de semen, dentro de las 72 horas de ventana para hacerlo.

El procedimiento fue realizado de manera ilegal, ya que, de acuerdo a las leyes británicas, el sujeto debe expresar su consentimiento por escrito.

Una vez concretada la extracción de semen, el matrimonio viajó a Estados Unidos. Querían que el nieto fuera hombre y, como en el Reino Unido es ilegal la selección del sexo, recurrieron a una clínica en California.

"Producir un hijo con esperma póstumo es excesivamente raro. Solo lo he hecho unas cinco veces", comentó David Smotrich, uno de los especialistas en tratamientos de fertilidad más reconocidos del mundo, al Daily Mail.

El médico contó que la pareja tenía claro, y fue "muy específica", en cuanto al "tipo y calibre" que buscaban para la donadora del óvulo y el vientre subrogado, ya que buscaron una mujer que se ajustara al tipo de pareja que creían que su hijo hubiese elegido para casarse.

"No estoy aquí para juzgar quién debe ser padre. En este caso, por lo que me dijeron los padres (del difunto), su hijo absolutamente quería un hijo. Me alegré de ayudar para que una historia trágica termine con un final feliz", agregó.

El nacimiento del menor ocurrió en 2015, en Estados Unidos, y sus abuelos fueron nombrados sus padres legales.