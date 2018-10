Matilde Bonasera aseguró que su relación con Nano Calderón fue un tongo

Fue un tongo. La relación entre Matilde Bonasera y Hernán Calderón jr que tuvieron hace cinco años atrás, saliendo en todos los medios de comunicación, finalmente fue sólo un engaño. Al menos así lo reconoció la argentina en el programa "Intrusos" de La Red.

"Él me buscó porque quería hacer un video de reggaetón. Me mandó un Whatsapp y me dijo ‘juntémonos’ y yo ‘bueno’. Yo fui con otra intención, porque era el hijo de Raquel Argandoña, pero no hubo nada", reconoció en el programa de televisión.

En esa línea, la modelo indicó que el padre de su supuesto ex, Hernán Calderón, estaba conciente de lo que sucedía con su retoño. "Él sabía que yo me juntaba con su hijo, sabía que podía pasar (…) Se lo dijo por Whatsapp, como que no le importaba y que aprovechara".

Cabe recordar que la pareja estuvo por varias semanas apareciendo en cuanto evento había, y extrañamente terminaron su "amorío" de un momento a otro.