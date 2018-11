Matías Oviedo sobre "Verdades Ocultas": "Van a seguir pasando muchas cosas… algunas atroces"

Verdades Ocultas tiene ansiosos a todos su seguidores, pues quieren saber qué pasará con Tomasito, ya que Amelia consiguió su objetivo al enfermar a Tomás para poder viajar con su hijo.

Todo esto es parte de su plan para irse a República Dominicana y reunirse con Ricardo, sin sospechar que quien la espera es Leonardo.

Es por es que el personaje de Matías Oviedo, confió en su mujer y la dejó ir, pensando que en unos días se encontraría con ella y su hijo en España.

Respecto a eso, el actor señaló al portal de Mega que "Tomás sigue y seguirá siendo una de las grandes víctimas de esta teleserie", dijo, defendiendo a su personaje que ha sido muy criticado por los usuarios de las redes sociales.

"Yo siempre he defendido a Tomás y lo continuaré haciendo, en especial por las cosas que le pasan y porque él no se da cuenta de todo lo que hay a su alrededor. Él podrá haber actuado mal, en varias ocasiones, pero finalmente es más fuerte su rol de víctima y de que el resto pase por sobre él, como lo que le sucede con Amelia o que ahora último Rocío no le diga la verdad de su embarazo", declaró.

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron sus dichos en relación a lo que pasará en la historia: "Van a seguir pasando muchas cosas… algunas atroces, y él tendrá que seguir encontrando esas verdades ocultas que desde hace un buen tiempo se tomaron su vida", sostuvo.

Además. Oviedo expresó que le fascina la teleserie y su personaje, "porque constantemente están pasando cosas, hay muchos giros y eso la hace muy entretenida de actuar".

"La historia no decae nunca y yo feliz de ser parte de un proyecto como este, que ha sabido evolucionar bien y con un personaje que a mí me motiva cada día. Yo, por mí, seguiría haciendo a Tomás por siempre", concluyó.