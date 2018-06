Más mujeres denuncian a Herval Abreu por acoso sexual y violación

Más acusaciones en contra de Herval Abreu. Tres mujeres más denunciaron al director de teleseries de acoso, abuso sexual y violación.

Carolina Contreras, Luna Aballay y Simoné González hablaron con la revista Sábado, el mismo medio que destapó las conductas del realizador.

Contreras acusó a Abreu de haberla violada en 1998, cuando la condujo hasta un motel sin su consentimiento. "No tuve placer, no sentí nada, solo miedo. Estaba congelada y él se dio cuenta. Mientras estábamos en eso me dijo 'no te pasa nada'. Yo no le respondí y ahí él paró y me dijo que nos fuéramos", contó.

Con 20 años en esa época, la actriz cuenta que se sintió presionada a acompañarlo al motel, después de haber aceptado cenar con él, en lo que creía era un encuentro de trabajo. "En el fondo me sentía culpable. Sentía que, tal vez, algún gesto mío durante la noche había provocado esto. Pero él nunca me pregunto si quería acompañarla a un motel. Me vi encerrada", dijo.

"El cuerpo y la mente se dividen, algo en mí se paralizó. Pensé, voy a tener que aguantar esto y Herval comenzó a tener una relación sexual conmigo", agregó y explicó que "fue sin consentimiento".

Aballay y González fueron víctimas de los infames talleres en el departamento del director de Machos. Con la primera quiso ensayar una escena en su dormitorio y a la segunda la besó contra su voluntad.