Más de una veintena de denuncias en el CNTV ha recibido "Rojo" por mostrar pareja homosexual

Aunque el regreso del programa "Rojo" ha sido un éxito en sintonía, muchos aún no logran acostumbrarse a su nueva propuesta, llegando incluso a denunciar al programa de talentos de TVN.

Porque según reveló el programa "Intrusos", más de 25 requerimientos han llegado al Consejo Nacional de Televisión por mostrar la relación de una pareja homosexual en pantalla y "en horario en que niños ven televisión", aseguran.

Se trata de Andrei Hadler y Hernán Arcil, cantante y bailarín respectivamente, que comenzaron a conocerse y a alimentar su amor en pantalla. "Son opiniones. No me voy a meter en sus opiniones. No sé", dijo Andrei al espacio de farándula, reconociendo que ha sido apoyado por el equipo del programa y sus compañeros.