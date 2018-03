Más de 70 quejas ha recibido el CNTV por rutina de Yerko Puchento en Vértigo

La última rutina de Yerko Puchento en Vértigo no dejó indiferente a los telespectadores, puesto que el Consejo Nacional de Televisión informó que recibió más de 70 quejas por la presentación en Canal 13.



El organismo señaló, de acuerdo a La Tercera, que han llegado un total de 74 reclamos, los que no solo apuntan al chiste en contra de Daniela Vega, sino que también por las referencias a haitianos y a la futura vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.



Vale decir que esta no es la primera vez que el personaje está en la mira, considerando que ya el año pasado había sido cuestionado por sus rutinas.