Marvel trabaja en su primera película protagonizada por una mutante

Uno de los derechos que obtuvo Disney tras la compra de 21st Century Fox son los populares mutantes de Marvel: X-Men.

Según informó Collider, antes de la compra Fox se encontraba desarrollando un spin-off de la saga protagonizado por la mutante Kitty Pryde, también conocida como Shadowcat.

El proyecto está a cargo del director de la primera película de Deadpool, Tim Miller, y de seguir en marcha se convertiría en la primera película de Marvel protagonizada por una mutante.





Las superheroínas han sido las más postergadas en este universo cinematográfico. Pese a los rumores, nunca se confirmó una película de Black Widow, personaje que Scarlett Johansson ha convertido en ícono de los Avengers.

Por otro lado, Capitán Marvel -encarnada por Brie Larson- sería la primera cinta de la franquicia de cómics protagonizada por una mujer y su estreno se espera para marzo del 2019.

En el caso de Shadowcat, se trata de uno de los personajes más relevantes de los X-Men en las historietas, pero curiosamente no ha tenido tanto protagonismo en los filmes.





Encarnada por Ellen Page en X-Men: The Last Stand y Days of Future Past, la mutante tiene la habilidad de modificar los átomos de su cuerpo y atravesar las cosas. También puede enviar la consciencia de una persona al pasado.

Shadowcat sería el tercer personaje de X-Men en tener su propia película. Wolverine fue el primero y tras su rotundo éxito se confirmó un filme propio para Gambito.

Junto a estos dos spin-off, Fox también tiene en carpeta la realización de Deadpool 2 y The New Mutants. Sin embargo, todos estos proyectos podrían ser revisados por Disney.