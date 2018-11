Marvel reveló la línea de tiempo oficial de su universo cinematográfico (MCU), que actualmente cuenta con 20 películas estrenadas.

La información fue publicada en el libro "Marvel Studios: The First 10 Years" y sólo cuenta con una película ausente: Ant Man and the Wasp, que ocurre antes de Infinity War a excepción de su escena post-créditos.

Respecto a las próximas películas, sólo se ha revelado que Captain Marvel se situará en 1995. Revisa la lista oficial a continuación.





1943-45: Captain America: The First Avenger

2010: Iron Man

2011: Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor

2012: The Avengers, Iron Man 3

2013: Thor: The Dark World

2014: Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2

2015: Avengers: Age of Ultron, Ant-Man

2016: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming

2016-17: Doctor Strange

2017: Black Panther, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War

"Marvel Studios: The First 10 Years" se lanzará el próximo 20 de noviembre.