Marvel confirma secuela para Doctor Strange

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que Doctor Strange finalmente tendrá una secuela.

En conversación con CinemaBlend, el ejecutivo aseguró que el hechicero volverá pese a su desaparición en los hechos ocurridos en Avengers: Infinity War.

"Cuando sea que hagamos otra película de Doctor Strange, la cual haremos, habrán pasado varios años desde el primer Strange, y al mismo tiempo será una gran parte de Infinty War", aclaró.





El filme será parte de la fase 4 de su universo cinematográfico, de las cuales ya están confirmadas Spider-Man: Far From Home y Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Feige añadió que "es un problema tener tantos personajes queridos que la gente quiere ver más, pero mantenemos nuestra idea central de que tenemos que seguir explorando diferentes matices y seguir haciendo cosas diferentes".

Doctor Strange relata la historia de un experto neurocirujano de New York (Benedict Cumberbatch) que termina con las manos dañadas tras un accidente. Buscando la cura, recurre a los montes Himalayas donde conoce a The Ancient One (Tilda Swinton), quien le enseña un método para manipular diferentes dimensiones.