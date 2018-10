Martin Scorsese: "Ya no hay tiempo para lo superfluo"

Martin Scorsese llegó para recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Antes de la ceremonia de este viernes, el director de cine conversó con la cineasta española Isabel Coixet para el diario El País.

En la charla, el realizador estadounidense contó que tras filmar La invención de Hugo pensé en retirarse por "la manera en que se hacen las películas ahora, las dificultades financieras, técnicas, las presiones desde el punto de vista de la producción, de presupuestos".

"Cuando terminé Hugo pensé que la única película que quería hacer verdaderamente era Silencio, pero no veía que eso fuera ser posible. Y no pensé que la industria que estaba y está cambiando a una velocidad increíble estuviera interesada en Silencio", dijo.

"Me dije que si hacía otra película, otra película interesante, comercial, con Leo DiCaprio, igual entonces estaría otra vez en posición de hacer Silencio. Y así fue. Hicimos El lobo de Wall Street y esa película me dio la energía y el crédito en la industria para poder hacer Silencio", agregó.





Con 75 años, Scorsese sabe que debe escoger cada proyecto con atención y desde ahí trabaja ahora. "El tiempo se acaba. Y hay que escoger realmente las cosas que merecen la pena. Estoy montando una película con nuestra amiga Thelma (Schoonmaker), The Irishman. Es una oportunidad de volver a trabajar con Bobby de Niro. Y claro, es sobre un asesino a sueldo, pero desde otro punto de vista, mas desnudo, más sobrio. Estoy intentando encontrar un acercamiento más natural... no, natural no es la palabra. Estoy intentando encontrar la esencia de lo que quiero decir. Incluso en los primeros planos de una persona hablando", dijo.

"Ya no hay tiempo para lo... superfluo. Lo innecesario. Y preguntarte constantemente: ¿qué es lo necesario? ¿Qué historia está ahí agazapada, escondida, qué historia merece la pena, y el esfuerzo y el coraje que hace falta, para hacer una película? Eso es lo que los directores tenemos que plantearnos todos los días", agregó.