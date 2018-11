Martín Cárcamo reveló que sufre extraña enfermedad al corazón

Martín Cárcamo reveló este lunes en Bienvenidos que sufre bradicardia sinusal, una afección al corazón que le fue diagnosticada por casualidad.

El animador de Canal 13 comenzó contando que hace algunos años le tiritaba constantemente un ojo producto del estrés al que estaba sometido, por lo que le recetaron ansiolíticos.

En esa línea, dijo que el gran problema comenzó luego de empezar a tomar dicho medicamento, detallando que mientras se dirigía a un bar se sintió muy mal, así que decidió tomarse las pulsaciones y estas estaban en 31.

"La mitad de lo que tiene una persona normal", sostuvo, agregando que "agarro el teléfono y llamo a mi papá, le digo: 'Papá, voy caminando y me siento como el hoyo', y me dice '¿tomaste algo?'".

"En esa época tomaba una cervecita porque hacía calor", dijo, comentando que había pedido sólo una. "Ahí (en el bar), tuve una reunión y no me acuerdo de nada. Me acuerdo que hablé (...), llegó mi papá a buscarme y me dice: '¿cómo te sientes?' y yo le digo bien", indicó.

Una vez que subieron al auto y llamó a su médico le dijo "sabe que se me olvidó decirle que parece que tengo las pulsaciones muy bajas", a lo que el especialista le responde: "¡Cabro de mierda no me dijiste, suspende el remedio inmediatamente!".

Dos días después de haberse sentido mal fue a buscar los resultados para saber qué era lo que tenía, y fue ahí que le diagnosticaron bradicardia sinusal.