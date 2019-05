Marta Sánchez canceló presentación en Barcelona por recibir una 'lluvia de huevos'

La española Marta Sánchez tuvo que abandonar una de sus presentaciones en Barcelona cuando recién interpretaba su primer tema, ya que los presentes le lanzaron un centenar de huevos.

La "lluvia de huevos" comenzó cuando la cantante presentaba a sus músicos y, tras ver cómo los alimentos se estrellaban en el piso, Sánchez dijo "me voy, ya está", y abandonó el escenario.

Tras el hecho la intérprete de "Desesperada" señaló mediante un comunicado que: "No merece la pena entrar a responder a cobardes que sólo buscan publicidad. Ha sido sin duda el peor que he sufrido en un escenario. ¿La próxima vez qué serán? ¿Piedras? ¿A dónde vamos a llegar señores? Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y respetan".

El hecho ocurrió en el parque Turó d'en Caritg, en Barcelona y, según informaron medios locales, los atacantes forman parte de la juventud de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), componente del movimiento de independentistas catalanes.