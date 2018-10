Marlen Olivari recibe diversos comentarios por utilizar lenguaje inclusivo en Instagram

Marlen Olivari recibió diversas críticas por una fotografía que subió a Instagram bajo un mensaje en el que utilizó el lenguaje exclusivo, ya que escribió "todes".

Pese a sus buenas intenciones, la exshow woman generó un intenso debate, dado que a muchos de sus seguidores no les gustó que utilizara ese término, mientras que otros la felicitaron por su buena iniciativa.

Algunos de los mensajes que la exchica de Morandé con Compañía fueron "si de ser inclusivo se trata, mejor utilizar 'a toda mi gente', 'todas las personas' o un video con lenguaje de señas o mapudungun. Pero utilizar y deformar a través de palabras que no existen es simplemente populismo" y "El desarrollo, tolerancia y buena educación no implica el TODES Marlencita...la inclusión, la diversidad obviamente tenemos que respetarla…pero de ahí a utilizar términos nuevos. No es necesarios...saludos", entre otros.