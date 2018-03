Marlén Olivarí dio un tapaboca al público con su percepción del feminismo

En la tercera noche de "Vértigo" una de las invitadas fue Marlén Olivarí, quien dio un tapaboca a un miembro del público que le preguntó si con el feminismo tan latente que hay hoy en día, se sintió un objeto en su pasado.

La pregunta molestó a la show-woman respondiendo que para ella "en primer lugar, un aro es objeto, mi labial es un objeto, pero nunca más a una mujer le digas objeto. La verdad que siempre me he dedicado a mi trabajo con mucho orgullo, me sentí digna y feliz de ser una mujer sensual y nunca tuve que salir con alguna persona para lograr lo que tengo en mi vida", reveló.

"Jamás me hicieron sentir así, en 'Morandé con Compañía', por ejemplo, nunca me sentí objeto", opinó.

También le preguntaron por el "Miss Reef", el cual hace poco fue suspendido, a lo Olivarí contestó: "Es un error que se acabe, las mujeres que concursan es porque quieren, yo lo encuentro bonito. La mujer es femenina, linda, no veo el problema en que muestren su cuerpo. Yo le rindo pleitesía a mi cuerpo".

Además, fue tajante en decir que el piropo es algo que le molesta mucho, afirmando que "me molesta el 'cosita', y eso. No tengo por qué escuchar estupideces. Me pasa a mí cuando voy trotando con polerón ancho y pantalón de hombre. Ando piola trotando y me gritan cosas. Llega un momento en que me devuelvo a enfrentar. Y a veces se te van en collera. No me molesta por mí, sino por la niña de 10 a 12 años y que ese tipo del piropo pase a una violación detrás de un árbol".