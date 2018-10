Mark Ruffalo fue "despedido" de Marvel por revelar el nombre de "Avengers 4"

Este fin de semana, Mark Ruffalo reveló el supuesto nombre de Avengers 4, siendo "despedido" de Marvel.

El actor, que da vida a Hulk en las cintas basadas en los cómics, ha vuelto a hablar más de la cuenta, esta vez en el programa de Jimmy Falloon.

Todo comenzó cuando el conductor le pidió más detalles de la película, donde el intérprete dijo que "de cierto modo en el pasado he cometido errores sobre algunos spoilers".

"Básicamente arruiné el final de Avengers: Infinity War, añadió, y luego agregó que el nombre de la secuela será Annihilation, lo que se traduce como Aniquilación.

Horas después de la emisión del TV show, Ruffalo le pidió vía a Twitter a Falloon que no emitiera esa parte del programa si no se iba a meter "en problemas con Marvel (Barry) otra vez".

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M