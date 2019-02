Falleció a sus 64 años Mark Hollis, el compositor, cantante y líder de la banda británica de los ochenta Talk Talk, aseguraron varios medios especializados.

El músico cofundó la banda en 1981 junto a Paul Webb y Lee Harris, logrando varios éxitos con singles como "Talk Talk", "It’s My Life" y "Such a Shame".

Si bien no se ha confirmado su deceso, colaboradores como el director de varios de sus videoclips, Tim Pope, lamentó su deceso en redes sociales y envió sus condolencias a la familia.

Goodbye to Mark Hollis of Talk Talk. Condolences to his lovely family. We had many, many laughs together. This is us being the nightmare interview from hell https://t.co/xzqfQnN4P6