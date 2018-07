Mark Hamill tuvo el mejor cosplay de la Comic Con: Orange Vader

Los cosplays son parte importante de la Comic Con de San Diego. Por el centro de convención se pasean fanáticos anónimos disfrazados de sus personajes favoritos, pero también hay famosos que aprovechan las máscaras para caminar como uno más entre los seguidores de sagas y universos cinematográficos de superhéroes.

Este año, la celebridad que destacó por sobre todas las demás fue Mark Hamill, Luke Skywalker en la saga de Star Wars, se disfrazó de Darth Vader, pero con un giro para burlarse del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Orange Vader.

I was informed earlier today by a friend that I unknowingly took a photo of @HamillHimself during Comic-Con! Could it be true?? pic.twitter.com/klkK0THer1