Mark Hamill será la voz de Chucky en la nueva versión de Child’s Play (El muñeco diabólico, en Latinoamérica), cuyo estreno está programado para junio de 2019.

“Nos vamos a divertir (…) Y recuerda, es más que un juguete, es tu mejor amigo”, dijo el actor en su cuenta de Twitter.

"People let me tell you 'bout my best friend..."🎶

The wicked fun begins when @ChildsPlayMovie is unleashed in theaters: Friday, June 21st 2019. #SoLuckyImChucky 🤪 @MGM_Studios @OrionPictures pic.twitter.com/ExOYuwj9sP