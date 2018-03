Mark Hamill reveló el destino que había planeado George Lucas para Luke Skywalker

Mark Hamill reveló cuáles era el plan de George Lucas para Luke Skywalker en la trilogía final de Star Wars. El personaje fallece en The Last Jedi, bajo la dirección de Rian Johnson, pero su creador lo tenía presupuestado para el Episodio IX.

"Sé que George no iba a matar a Luke sino hasta el final del (Episodio) 9, después de que entrenara a Leia. Y este es otro tema que la película (The Last Jedi) tampoco trató", contó en entrevista con IGN.

Tras finalizar la trilogía de precuelas en 2005, Lucas comenzó a idea la historia para extenderla la saga más allá de The Return of the Jedi. Los derechos luego fueron comprados por Disney y la compañía descartó todas las ideas desarrolladas por el realizador.

El Episodio IX de Star Wars se estrenará en diciembre de 2019 y la historia y dirección estarán a cargo de J.J Abrams.

"Esto es algo en constante evolución, un ser viviente y que puede respirar. Quien esté a cargo (de la película) se dedica a jugar con las figuras de acción tamaño real que somos nosotros", dijo Hamill.