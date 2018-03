Mark Hamill recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Junto a R2-D2, Han Solo y soldados Stormtrooper, Luke Skywalker vivió un día lleno de alegrías, luego de recibir el clásico reconocimiento de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Angeles de California (Estados Unidos).

El actor Mark Hamill recibió su estrella, acimpañado de numerosos fans de la saga Star Wars. A la cita también llegaron el director George Lucas y al actor Harrison Ford, quienes participaron en el acto como oradores invitados.

"Esta será un intervención breve porque me faltan palabras. Es difícil expresar mi agradecimiento, mi alegría, mi euforia por ser reconocido de esta manera. No me había quedado sin habla de esta manera desde The Force Awakens", dijo Hamill.





Hamill agradeció Lucas y dijo que "si no fuera por el genio de George, yo no estaría aquí hoy", además de entregar palabras afectuosas para Ford, para su familia y para sus seguidores por estar en los buenos y los malos momentos.

"Del Jedi al Joker y viceversa, ha sido un viaje fantástico. Muchas gracias a todos y que la fuerza los acompañe a todos y cada uno de ustedes", comentó Hamill, para luego desatar su alegría sobre la estrella, posando como jedi y los brazos en alto.

"Hay mucha más gente que la que vino por mi estrella", recordó Harrison Ford, quien recordó a la fallecida Carrie Fisher: "Lamento mucho que no tengamos al otro miembro de nuestro trío aquí para celebrarlo con nosotros. Pero siento su presencia".