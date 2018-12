Mark Hamill envió un saludo de Año Nuevo a sus fanáticos chilenos

Mark Hamill, el actor que dio vida a Luke Skywalker en Star Wars, envió sus saludos de Año Nuevo a todos sus fanáticos chilenos a través de Twitter.

Todo se debió a un comentario que le llegó por parte de un tuitero chileno, llamado Luis Vargas, quien le preguntó a Hamill: "Este año me saludaste pr mi cumpleaños y le diste Me Gusta a mi libro. ¿Es posible que envíes un saludo de año nuevo a tus fanáticos en Chile?".

La respuesta del legendario Jedi fue positiva, ya que adjuntó un gif con el texto "Happy New Year", además de escribir y aclarar que es "para todos mis amigos en Chile", junto a una bandera nacional.

For all my friends in Chile: 🇨🇱 pic.twitter.com/XtR8jfadBd