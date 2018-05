Mario Ortega habló del proyecto junto a Ignacio Lastra y contó sobre su estado de ánimo

Ignacio Lastra y Mario Ortega tendrán un nuevo programa, el cual irá por medio digital y se llamará "Bombarderos Bizarros".



Al respecto, Súper Mario comentó acerca de cómo ha visto a su compañero, además de explicar las razones por las que aún el modelo no se ha expuesto tras el accidente que sufrió.



"A Ignacio siempre le han gustado los superhéroes, animé, series, ciencia ficción, cine. Y como esto coincide con el estreno de Deadpool 2 y en la producción que tenemos hay hartas máscaras de muchos superhéroes, también de películas de terror, jugamos un poco con eso. Como Ignacio todavía no se ha mostrado públicamente, quisimos resguardar su identidad de una manera lúdica y simpática. Aparte, se le ve bacán", dijo.



En cuanto al momento que atraviesa Lastra, Ortega aseveró que se encuentra bien, puesto que si "estuviera mal no estaría con ganas de hacer cosas ni tomarse fotografías".



"Él está en otra etapa, de hacer su vida normal, personalmente dio vuelta la página con el asunto. Lo importante es que la gente también lo haga", afirmó.