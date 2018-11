Mario Kreutzberger pide cambiar el nombre de su calle en Santiago: "Me perjudicaron"

Una inesperada petición realizó el animador chileno Mario Kreutzberger durante el matinal "Mucho Gusto" de Mega, tras reconocer su incomodidad con la existencia de una calle en su nombre en pleno centro de Santiago.

En declaraciones al programa de televisión, al cual llegó para hablar de la Teletón, "Don Francisco" habló sobre el homenaje que se realizó en 2002, cuando las autoridades decidieron ponerle su nombre a una de las calles de Santiago Centro.

"Ahora vamos por la calle Rosas, en la calle Rosas me perjudicaron. A una parte de la calle le pusieron Mario Kreutzberger, y ahí se han hecho cualquier cantidad de barbaridades, he pedido que me borren de esa calle, que se llame Rosas", lanzó Kreutzberger.

En esa línea, el comunicador agregó que "es un pedacito de calle, en vez de darme toda una calle, sólo me dieron un pedacito, media cuadra".