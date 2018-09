Marina británica utilizaba canciones de Britney Spears para ahuyentar a los piratas

La marina británica usó algunas canciones de Britney Spears para asustar a los piratas, ya que los temas de la "Princesa del Pop" no fueron de su agrado, considerándolos como una tortura.

Muchos aman sus canciones y otros las odian hasta el punto de evadir a los enemigos, para así evitar escuchar sus hits.

Según The Guardian, "Oops! I did it again" y "Baby one more time" eran las canciones usadas por los oficiales navales británicos con el objetivo de que los piratas de Somalia se retiren de la costa este de África, sin necesidad del uso de armas.

"Sus canciones fueron utilizadas por el equipo de seguridad porque pensaron que el enemigo las odiaría. Ellos no soportaban la música occidental", contó un miembro de la marina.

Aunque las canciones de Britney Spears fueron odiadas por los piratas, la artista ha logrado estar en cientos de rankings musicales, además de sus discos de oro en diversos países.