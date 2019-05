Marilyn Manson y Sharon Stone se unen al elenco de The New Pope

Sharon Stone y Marilyn Manson son las dos llamativas nuevas adiciones al reparto de The New Pope, la continuación de The Young Pope, informó Fox a través de un comunicado.

Hasta ahora no se sabe qué roles tendrán, ya que la producción quiere mantener el secreto hasta el estreno de la nueva temporada. Sin embargo, revelaron algunas imágenes que muestran el primer look que tendrá la actriz y el músico estadounidense, quien, al parecer, interpretará a un personaje que no es muy diferente a él.

The New Pope contará con ocho episodios que se encuentran en etapa de post-producción con la dirección de Paolo Sorrentino, responsable de grandes producciones como La Grande Belleza y The Young Pope.

El elenco de la serie está liderado nuevamente por Jude Law y suma también a John Malkovich para la nueva temporada. Además, regresa Ramón García, los italianos Silvio Orlando y Maurizio Lombardi, el español Javier Cámara, Cécile de France y Ludvine Sagnier. Dentro de las nuevas caras del reparto se destacan Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini.

Aclamada por la crítica latinoamericana, The Young Pope narra la controvertida historia del inicio del pontificado del papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia. Interpretado por el talentoso Jude Law, el atractivo, mordaz e impredecible Pío XIII, debe navegar las disputas de poder del Vaticano, cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución.