Marilyn Manson se desmayó en pleno concierto

El rockero Marilyn Manson sufrió un colapsó en pleno show en la ciudad de Houston, Estados Unidos, luego de interpretar la cuarta canción de su set.

Según primeras informaciones, el artista sufrió una "intoxicación por calor", debido a las altas temperaturas que es posible sentir en el hemisferio norte, las que llegan a los 38 grados en la zona.

Manson estaba cantando el famoso cover que realizó para "Sweet Dreams (Are made of this)" de Eurhythmics cuando comenzó a aferrarse a su micrófono antes de tambalearse y caer, según puede verse en algunos registros.

Incluso, un periodista que presenció el show, citado por The Mirror, indicó que la estrella de 49 años estaba "visiblemente temblorosa".

"Al terminar la canción se derrumbó sobre uno de los monitores. Se veían roadies en el costado del escenario, preocupados", declaró.

Dos días después del incidente, el propio Marilyn Manson se pronunció en su cuenta de Twitter. "Gracias Houston por comprenderme. Terminé bajo cuidado médico, pero di lo mejor de mí y ustedes fueron increíbles", escribió.

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor’s care, but I gave it my best and you guys were amazing.