Mariela Sotomayor sobre su salida de 'Intrusos': ' Nunca me sentí formando parte del equipo'

Mariela Sotomayor dejó la semana pasada su puesto como panelista en Intrusos de La Red, quien había llegado como refuerzo en marzo pasado.

En un inicio se pensó que esa información se daría a conocer en pantalla, pero no fue así, ya que se filtró antes y justo cuando Sotomayor estaba pasando un duro momento familiar.

Es por esto que la comunicadora conversó con La Cuarta donde contó que se sintió "violentada y vulnerada en su paz", ya que mucha gente le preguntó sobre su salida cuando se padre se encontraba en riesgo vital.

Mariela, además expresó que "siempre me sentí una intrusa en Intrusos, no lograba acoplarme al equipo. Siento que ellos me vieron como una extraña. Tampoco compartía algunas formas de hacer farándula, hay temas delicados y me incomodaba como se trataban a veces".

"Siento que nunca encajé en Intrusos, nunca pudieron sacarse el cartel de que yo venía de CHV, de Primer Plano. Nunca me sentí formando parte del equipo. No estaba cómoda", indicó, agregando que "le doy gracias a Dios, porque siempre me pone en lugares donde soy bien recibida y si no, me saca rapidito".