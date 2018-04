Mariela Sotomayor lloró amargamente recordando su etapa escolar como víctima de bullying

Una amarga experiencia desclasificó la comentarista Mariela Sotomayor en el panel del programa "Intrusos", mientras repasaban los diversos casos de famosos que han revelado experiencias alrededor del bullying.

Mientras comentaban el tema, ella recordó el duro trato que recibió en su colegio, donde era juzgada por su comportamiento alegre y extrovertido. "Un día en una clase una profesora estaba enseñando las palabras, en tercero básico, y preguntó qué significa pituca y una compañera dijo "Mariela"", dijo entre lágrimas.

"Fue tanto lo que me afectó que siempre que voy a entrar a un grupo de personas tengo miedo tremendo de que me vayan a hacer sentir así como me sentí", confesó, llorando amargamente y recibiendo el apoyo de quienes la acompañaban en pantalla.