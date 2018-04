Mariela Montero: "Yo no pretendía que nadie me tuviera lástima, pero sí respeto"

Mariela Montero se refirió a su paso por el festival de Viña junto a Bombo Fica, donde recibió una serie de críticas y pifias por la pequeña participación que tuvo en el show del humorista.

En conversación con Glamorama, la modelo señaló que su relación con el comediante no ha cambiado, ya que es "una persona talentosísima, un gran artista, una gran persona de la que yo aprendí mucho y estoy muy agradecida de todos los años de laburo con él", dijo.

Sin embargo, frente a las conferencias de prensa que dio Fica tras Viña 2018, donde manifestó que a él no lo habían pifiado, sino que a las circunstancias, la argentina indicó que "lo reputeé", dado que le incomodó que su colega y amigo haya hablado en varios programas de televisión sobre su participación.

Tras eso, lo encaró y le dijo: "Vos no tenés por qué salir a dar explicaciones en un momento donde no estás para dar explicaciones a nadie, porque ni vos mismo podés entender lo que te está pasando. Cuando tú proceses lo que pasó y entiendas por qué te pasa, podés sentarte y explicarle a todo el mundo, con palabras muy inteligentes y bonitas, tu punto de vista", comentó.

Además, agregó que "yo lo reputeé, obviamente. En ese momento estaba enojada… Me apoyó en ese momento, pero yo estaba muy sensible. Estaba mi mamá llorando mirando los programas de televisión, porque a ninguna mamá le gusta ver que a su hija la están pateando en el suelo y que con cualquier facilidad venga un boludo y te diga lo que se le canta la gana. O las redes sociales gente que me insultaba y me decía que me vuelva a mi país, que era una negra de no sé qué. Insultos gratuitos, comúnmente de mujeres y adolescentes que aprovechan para sacar el veneno", reveló.

"La gente no empatiza en ese momento. Yo no pretendía que nadie me tuviera lástima, pero sí respeto", concluyó Montero.