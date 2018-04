Mariela Montero reveló áspera discusión con Bombo Fica tras Viña: "Lo reputeé"

La artista trasandina Mariela Montero conversó con Glamorama, en donde reveló interesantes detalles acerca de su paso por el Festival de Viña, en donde integró la rutina de Bombo Fica.



En el diálogo, la exchica reality comentó que luego del paso por el escenario más importante del país tuvo una discusión con el humorista, a raíz de unos dichos de este en donde indicaba que las pifias no habían sido para él sino que para ella.



"Lo que le dije yo a él fue: 'Vos no tenés por qué salir a dar explicaciones en un momento donde no estás para dar explicaciones a nadie, porque ni vos mismo podés entender lo que te está pasando y entendés lo que te está pasando. Cuando tú proceses lo que pasó y entiendas por qué te pasa, podés sentarte y explicarle a todo el mundo, con palabras muy inteligentes y bonitas, tu punto de vista'", relató



Monteró añadió que "yo lo reputeé" y que de hecho Fica "me apoyó en ese momento, pero yo estaba muy sensible. Estaba mi mamá llorando mirando los programas de televisión, porque a ninguna mamá le gusta ver que a su hija la están pateando en el suelo y que con cualquier facilidad venga un boludo y te diga lo que se le canta la gana".