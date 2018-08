Maribel Verdú y su visita a Chile: "Quería venir por desquitarme"

Maribel Verdú es la actriz más nominada en la historia de los Premios Goya y ha participado en más de sesenta películas. Seis de ellas forman parte de la retrospectiva que por estos días se puede ver en el festival SANFIC, donde ella es la invitada especial.

"Habéis hecho una selección de seis películas que me gustan mucho y sobre todo me emociona que la última película estrenada mía, 'Abracadabra', esté aquí", dijo en relación a la exhibición que también contempla títulos como Y tu mamá también"y El laberinto del fauno.

La invitación a este certamen se da a veinte años de su paso por el país cuando rodó la película "El entusiasmo", dirigida por Ricardo Larraín, en Arica. "Quería venir por desquitarme de una no muy buena experiencia que tuve. Y quería volver a congratularme con el país, con la gente", comentó.

Y si bien no quiso ahondar en detalles, sí tuvo palabras para el fallecido director chileno. "Fue un tipo muy cariñoso conmigo y yo me llevé con él increíblemente bien", dijo. Y agregó que "en el cine los equipos son sesenta, setenta personas y de repente un director no puede con todo lo que se le viene encima".

La retrospectiva de Maribel Verdú podrá ser vista hasta el domingo, día en que termina el festival. Asimismo, el público nacional podrá dialogar con la actriz en un conversatorio que se realizará este martes a las 19:30 horas en el teatro de la fundación CorpArtes.