Mariana Merino funó a través de redes sociales a hombre que la acosa hace meses

La argentina Mariana Marino utilizó sus redes sociales para funar a un supuesto acosador, quien llevaría varios meses hostigándola con mensajes en reiteradas ocasiones.

El tema fue abordado en Intrusos de La Red, donde mostraron el mensaje que la exchica reality expuso en su Twitter para denunciar este hecho: "Este tipo me está acosando a través de redes sociales. No lo conozco y hace un par de meses que no para de escribir mensajes ofensivos".

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Marino también lo enfrentó vía Instagram, donde incluso el usuario llamado @el_gurkha le respondió: "a qué mujeres te refieres???... por que de que tu pasaste los límites con tus videos XXX no hay duda... y ahora pretendes señalar algo similar??? Vamos, no soy tan degenerado como tú".

Luego, la trasandina le contestó: "Y además me sigue! Y molestas a mi mamá!! Hay vida allá afuera! Yo no soy tu centro! Que te vaya bien bonito...".