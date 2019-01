Mariana Loyola sobre Paty Maldonado: Gente como ella no debería estar en pantalla sino en la cárcel

La actriz Mariana Loyola fue entrevistada en el programa Cadena Nacional de Vía X, en donde abordó varios temas, llamando más la atención su postura con respecto a Patricia Maldonado.



Acerca de ella, señaló que "no vale la pena (hablar de ella), no merece la pena darle más pantalla", pero sí dio una visión acerca de personajes de su estilo.



"No tengo nada en particular con ella porque no la conozco, pero creo que la gente que hace alevosía de la dictadura y a los crímenes de lesa humanidad no debieran estar en pantalla, debieran estar en la cárcel", manifestó.



Loyola profundizó en que en lo personal "jamás he fomentado el asesinato de nadie en ningún bando. Tampoco soy una persona ni de la nueva Mayoría, ni de izquierda ni derecha ferviente. Soy una defensora de los DD.H.. y me parece una falta de respeto que esa gente tenga tribuna. No me gusta".