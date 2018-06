Mariana Loyola: "Siempre me ha gustado la política como vivencia diaria, no como de partidos"

Lucía López recibió en un nuevo capítulo de Agenda de Género a María José Ureta, que en nuestra sección Mujer & Negocios conversó acerca de su emprendiemiento, la empresa de delivery Paella Brava.

La iniciativa la gestó junto a su marido, Diego Reyes, con quien se especializaron en paellas, sangrías y tapas españolas y ya cuentan con unos 7 mil clientes.

En nuestra sección Mujer STEM nuestra invitada fue Vania Figueroa, neurocientífica que integra la Comisión de Igualdad de Género de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile.

"Como no tenía los recursos para tener libros me quedaba en las bibliotecas municipales viendo las enciclopedias, me fascinaban", recuerda la doctora en Ciencias.

Además conversamos con Valeria Farah, alumna del Colegio Filipense que competirá en el concurso TSL 2018 International Schools Essay Competition and Debates, quien señaló que pertenece a "un colegio que no queda cerca de mar, que no es bilingüe y aún así nos incentivos y logramos clasificar".

La Lideresa de esta semana es la actriz Mariana Loyola, que comentó de varios tópicos feministas como la ley de aborto, sobre la cual comentó que no busca otra cosa que igualar la cancha: "Tú eres católica, OK no abortes. Tú eres evangélica, OK no abortes. Si yo soy laica, atea o agnóstica o incluso católica, y tengo la libertad de abortar, es mi opción".

La actriz asegura que discute temas políticos con sus compañeros pero "muchos de ellos no votan... y llego a la conclusión de que es simplemente egoísmo. No importa el resto, te importas tú, y pones las rejas más altas y te compras perros, protejo lo mío y después me quejo de la delincuencia".

Para Loyola que el mundo es "demasiado desigual como para dormir tranquilo", comentando que "si quieres vivir en el cerro lejos, bacán. Si quieres tener cinco autos, también, pero metete, porque es demasiado injusto este mundo. Demasiado desigual como para dormir tranquilo".

