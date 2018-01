Mariana Loyola: "No concibo que un hombre no sea feminista"

Mariana Loyola reflexionó en torno a su regreso a la televisión tras cinco años alejada de las teleseries.

La actriz fue convocada para participar de "Papá Mono" y también forma parte del nuevo éxito de MEGA, "Si yo fuera rico", escrita por Rodrigo Cuevas (Los '80, Peleles) y donde interpreta a Julia Molina, la pareja de Nelson Peña (Jorge Zabaleta).

En conversación con Ciudadano ADN, Loyola explicó que hace cinco años "me aburrí" del mundo de las teleseries y detalló que "era mucho trabajo, nueve meses grabando de 8 a 6. Además, las teleseries son 100 capítulos y hay un minuto donde se chiclean".

La actriz también analizó el alejamiento de Ximena Rivas de la televisión por razones salariales, destacó que se trata de un acto "súper valiente" y disparó que "efectivamente, las mujeres ganamos la mitad o menos que los actores hombres".

Loyola subrayó que, pese a que la mayoría del público objetivo de las teleseries es femenino, "una teleserie sin mujeres no funcionaría" y además "hay actrices que empatizamos muy bien con las mujeres chilenas espectadoras".





La intérprete resumió el 2017 como un "despertar de la revolución del género" y declaró que "soy súper feminista y no concibo que alguien no lo sea, incluso no concibo que un hombre no sea feminista".

"A veces nos dicen feminazis y sí, lo soy y no me importa", manifestó Loyola, aunque precisó que "para mí no existe la palabra feminazi, me parece que es una burla de la gente que es machista".