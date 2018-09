Mariana Loyola: La extrema derecha está desatada

La actriz Mariana Loyola se refirió a sus problemas con el pinochetismo y la gente que apoyó la dictadura, dirigiéndose particularmente a Patricia Maldonado, asegurando que jamás se sentaría en un panel con ella.

En entrevista con revista Paula, la protagonista de varias teleseries chilena comentó que la extrema derecha "está desatada", argumentando que debe ser porque se cumplieron 45 años del Golpe Militar hace aproximadamente dos semanas, dijo.

"La derecha efectivamente hizo un pacto con Kast, no sé. Pero los pinochetistas están desatados. No solo la Paty Maldonado en televisión ni el diputado Urrutia en el Congreso; mucha gente en Twitter se declara pinochetista 100%. A mí no me gustan los pinochetistas, no por un problema político, por un problema ético", confesó.

En esa línea, respecto a Patricia Maldonado señaló que "ella tiene una cosa muy iracunda, las dos veces que fui al matinal pedí que no estuviera. Y no porque yo compita con ella, no quiero violentarla, lo que pasa es que no me da el cuero, no podría mirarla a los ojos. Es una mujer que tiene un corvo colgado al cuello, y dice cosas feroces. Que lo diga en su casa pero no en la tele", sentenció.

Sin embargo, confesó que Joaquín Lavín le cae bien, pero aseveró que le carga que le pase. "Lo encuentro tierno, como bueno, tiene buenas intenciones. Ojalá fuera un poquito más abierto de mente", opinó.

Loyola también habló sobre el feminismo y la lucha dentro del mundo de la actuación que hoy en día se ha visto muy afectada por las denuncias a diversas figuras del área que han sido acusadas de abuso sexual, lo que provocó que se conformara la Red de Actrices Chilenas (Rach).

En ella, trabajan cuatro ejes principales: libertades reproductivas, igualdad de sueldo, acoso y cosificación de la mujer, dando como ejemplo de lucha máxima la legalización del aborto.

"Por ejemplo, del aborto te puedo hablar desde un punto de vista super-polite y decir que es un tema de salud pública. Pero también desde lo visceral te puedo decir que es nuestro 'fucking 'derecho. Dejen de joder, es mi cuerpo y hago lo que quiero con mi cuerpo", concluyó la actriz.